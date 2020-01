Voici le contenu de l’accord entre Gouvernement et Syndicats

Le gouvernement du Tchad et les centrales syndicales viennent de signer un accord qui met fin à la grève générale entamée le mardi 7 janvier 2020. Grève relative à la non prise en compte des propositions de la plateforme syndicale revendicative par rapport au rétablissement des primes et indemnités coupées en 2016. Nous vous invitons à découvrir l’intégralité de cet accord entre les deux parties prélude à la signature d’un pacte social triennal :

