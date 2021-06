Violences contre les femmes : des associations féminines prévoient une marche ce 21 juin

Le consortium des associations féminines au Tchad annonce une marche pacifique ce 21 juin.

Une initiative qui vient après des multiples cas de viols sur la gente féminine observée depuis plusieurs années. ” Stop aux violences faites aux femmes et à l’impunité des autres” est le thème sur lequel sera organisé cette marche.

” Il nous faut sortir de ce silence vicieux, nous imposer et revendiquer nos droits et la Justice afin de préserver notre dignité en tant qu’être humain. Nous avons assez supporté, nous nous sommes faites tuer et avons patienté croyant que la situation allait changer mais cela n’a fait que s’empirer. Chaque jour, nous nous réveillons avec un nouveau cas de violence et nous nous endormons avec un autre”, a justifié l’une des responsables de ce consortium, Épiphanie Djionrang.

Cette marche pacifique a pour itinéraire le palais du 15 Janvier au palais de la Justice.