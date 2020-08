VIDEO. « A l’époque, quand on se disait amis, c’est l’amitié dans le vrai sens»

SPECIAL INDEPENDANCE #2 – Pour le soixantième anniversaire de l’indépendance du Tchad, la série continue. Une rétrospective avec Titimbaye Mariam Tchéré.

Coordinatrice nationale de l’Association pour le renforcement des capacités économiques et de leadership des femmes africaines, Titimbaye Mariam Tchéré, a fait un témoignage sur l’indépendance du Tchad. Cette octogénaire avait assisté à l’événement du 11 août 1960.

Titimbaye Mariam n’avait qu’une dizaine d’années le 11 août 1960, date de l’indépendance du Tchad. 60 ans après, elle ne cesse de se souvenir de ses vieux moments de partage. « A l’époque, quand on se disait amis, c’est l’amitié dans le vrai sens et non celle que je vois aujourd’hui. Un ami est prêt à se battre à tes côtés jusqu’au bout. Quelle qu’en soit la situation », déclare-t-elle.