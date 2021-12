Vers la réouverture de la frontière Tchad-RCA

Une délégation tchadienne conduite par le ministre en charge de la Défense, Daoud Yaya Brahim a été reçue le mardi 28 décembre par le président centrafricain, Faustin Archange Touadera.

Selon les médias centrafricains, les deux parties ont échangé sur les relations entre le Tchad et la République centrafricaine. Elles ont notamment la réouverture de la frontière, fermée depuis sept (7) suite à des accusations d’ingérence du Tchad dans les problèmes centrafricains.

Le ministre Daoud Yaya Brahim a indiqué que c’est la dernière commission mixte centrafricano-tchadienne (mise en place suite à un incident survenu le 30 mai à Sourou qui a causé la mort de six soldats tchadiens) qui a proposé la réouverture de la frontière pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre ces deux pays de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).