Une nouvelle association voit le jour

Pour consolider la paix et les libertés fondamentales, une association dénommée le”le réveil citoyen voit le jour”.

Dans le cadre de préserver la paix, la cohésion sociale et les libertés fondamentales, l’Association le réveil citoyen (ARC) lance ses activités. Elle souhaite faire de la question du vivre ensemble et de l’égalité de chance ses principaux chevaux de bataille. “Toutes ces questions primordiales représentent des enjeux majeurs pour la préservation de l’unitė nationale” a souligné le secrétaire général Douga Bartchiret.

Vu la période de transition que traverse le pays, l’ARC compte réunir les tchadiens et leurs faire découvrir des “nouvelles facettes de vie“. Elle “proscrit de son vocabulaire certains mots et maux tels que le communautarisme, la stigmatisation et le clivage, l’instrumentalisation et autres“, a indiqué la présidente, Mme Achta Saleh Damane. L’association le réveil citoyen se veut apolitique. Elle regroupe en son sein de diverses composantes de la société.