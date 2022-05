Une mission sous-régionale sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme présente des conclusions peu reluisantes pour le Tchad

Le ministère des Finances et du Budget à travers l’Agence nationale des investigations financières (Anif) a organisé le vendredi 27 mai un atelier de restitution des travaux d’évaluation sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme mutuel du Tchad.

Cette évaluation faite par le Groupe d’action contre le blanchissement en Afrique centrale (Gabac) est arrivée à la conclusion selon laquelle le Tchad est exposé aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Selon les experts, le Tchad, de par sa position entre plusieurs pays en conflit et marqués par le terrorisme comme le Niger, le Nigeria, la Libye et le Cameroun et une frontière poreuse, a du mal à contrôler le flux financier et devient une zone d’accès facile au terroriste et au blanchiment de capitaux.

Cette situation complexe est reconnue par la secrétaire d’État aux Finances, Ndolenodji Alix Naimbaye qui espère que les recommandations des experts permettront de renverser la tendance. « Cette restitution de la visite sur place doit être pour nous un examen qui nous permettra de détecter nos manquements, à améliorer notre dispositif dans la lutte», motive-t-elle.

Il est devenu une évidence, évoque-t-elle, que le citoyen du monde éclairé, refuse la perspective d’une vie sur une planète ou nombre d’organisations criminelles transnationales disposent des capacités économiques et financières quasiment illimitées. « Outre ces victimes innocentes, le blanchiment des capitaux doit avoir de lourdes conséquences pour les économies nationales», déplore la ministre.

Pour elle, depuis la création de l’Anif en 2007, des progrès notables ont été enregistrés en matière de lutte contre la délinquance économique et financière et particulièrement le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme. «Ainsi l’appui apporté a permis de contribuer à la mise en place de deux pools judiciaires pour mener à bien la lutte contre la délinquance économique et financière. C’est aussi dans ce sens que la loi 29-21/2018 portant blanchiment des capitaux, financement du terrorisme a été adoptée et promulguée en 2018», rappelle-t-elle.

Pour les experts évaluateurs, ces conclusions dites provisoires sont susceptibles d’être modifiées tout au long du processus suite à un examen approfondi des analyses par l’équipe d’évaluation mais également suite aux commentaires du pays puisqu’il sera consulté pour indiquer ses commentaires mais aussi lors de son examen et adoption prévue à la commission technique qui se tiendra en décembre 2022 à Bangui en Centrafrique.

En rappel, le Gabac, est une structure mise en place en 2000 par les chefs d’État de la Cémac dont le but est de coordonner, de dynamiser et d’évaluer les actions entreprises au sein des États dans le cadre de la lutte contre le blanchissement d’argent et le financement du terrorisme et d’apporter aux États membres une assistance nécessaire dans leur politique anti blanchissement tout en facilitant la coopération internationale.