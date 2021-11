Une délégation tchadienne participe à la Journée portes ouvertes Genre, Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité́ en Guinée Bissau

La ministre tchadienne de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, par ailleurs présidente en exercice du Conseil des Ministres en charge du genre du G5 Sahel, participe depuis ce mardi 23 novembre 2021 en Guinée-Bissau, à la journée portes ouvertes sur la mise en œuvre, en Afrique de l’Ouest et au Sahel, des résolutions 1325 (2000) et suivantes du Conseil de sécurité des Nations-Unies sur les femmes, la paix et la sécurité.

L’objectif de cette Journée portes ouvertes régionale est de définir les actions et les initiatives prioritaires à entreprendre en vue d’améliorer les résultats et d’impacter la mise en œuvre de la Résolution 1325 (2000), relative aux femmes, à la consolidation de la paix et à la prévention des conflits dans la région. Les journées portes ouvertes offrent une plateforme aux femmes dirigeantes pour s’adresser directement aux hauts cadres de l’ONU au niveau des pays en vue de partager leurs expériences, leurs inquiétudes et leurs priorités afin de résoudre les conflits et accroitre la sécurité.

Depuis le lancement de la journée portes ouvertes annuelle en 2010, le représentant spécial du Secrétaire général des Nations-Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, et Chef d’UNOWAS, organise en partenariat avec la CEDEAO, le G5 Sahel et l’Union du Fleuve Mano, la Journée Portes Ouvertes Régionale.

Comme par le passé, la Journée Portes Ouvertes Régionale 2021 a réuni des femmes et des jeunes leaders d’Afrique de l’Ouest et du Sahel, y compris ceux et celles du monde rural, des acteurs des organisations de la société civile, des universitaires, des représentant(e)s d’organisations régionales, des membres de la diaspora et des représentant(e)s des entités des Nations-Unies. Chaque délégation comprend : Le/La ministre de la promotion de la femme et du genre ou son représentant ; une parlementaire ; une femme de la société civile ; une élue locale ou conseillère municipale locale activiste ; un(e) jeune du monde rural.

Pour prendre part à cette journée, Mme Amina Priscille Longoh, ministre de la Femme est accompagnée de Dr Khadidja Adoum Attimer, 2ème vice-présidente du Conseil national de transition (CNT), parlementaire, Mme Nartamadji Assingar, Conseillère au CNT ; Mme Mounirah Amadou Bissiri, chargée Egalité de genre au PNUD-Tchad, M. Cherif Allatchi Galma, Représentant des Jeunes ; Moudelbaye Noubandissem Apolline, Représentant du monde rural et Adam Abakar Kayaye, Chargé de communication du Groupe de Travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest et le Sahel Section du Tchad.