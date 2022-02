Une délégation de Wakit Tamma reçue à la présidence de la République

Une délégation de la coordination des actions citoyennes Wakit Tamma, conduite par son porte-parole, Me Max Loalngar, a été reçue ce mercredi par le chef de l’Etat, Mahamat Idriss Déby.

Contacté par Tchadinfos, Me Max Loalngar indique qu’ils ont évoqué avec le président du Conseil militaire de transition l’organisation d’un dialogue sincère, les questions des libertés publiques, de leur sécurité avec les plaintes “qui vont dans tous les sens”. “Ils se sont montrés très attentifs”, avoue le leader de Wakit Tamma.

Toutefois, fait-il noter, ils n’ont pas encore pris l’engagement d’aller au dialogue. Il martèle que la condition de leur participation au dialogue est qu’il soit sincère. Il ajoute que le contact qui est noué va être gardé avec le secrétariat général de la Présidence dans l’espoir d’accorder les violons pour que toutes les filles et tous les fils du Tchad soient à ce dialogue.

Par ailleurs, cette audience a eu lieu le jour même où Me Max Loalngar et Me Koudé Mbaïnaïssem devraient répondre à une convocation de la police judiciaire pour, selon nos informations, une manifestation organisée en octobre 2021. Mais dès hier, Me Max a indiqué qu’il ne se rendrait pas à la police judiciaire.

A noter que cette rencontre avec le PCMT a été annoncée en décembre dernier par Wakit Tamma sur ses réseaux sociaux.