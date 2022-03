Une coalition de la société civile contre l’impunité au Tchad voit le jour

Cette nouvelle coalition, présidée par Me Jacqueline Moudeina, a été lancée hier, vendredi 4 mars à N’Djamena.

« Celui qui regarde le mal sans agir et réagir en est le parfait complice. Ensemble luttons contre l’impunité ». C’est sur cette citation d’un contemporain que Me Jacqueline Moudeina, a justifié la création de la coalition des organisations de la société civile contre l’impunité au Tchad.

Cette coalition, lancée le 4 mars 2022, a pour objectifs de lutter contre toutes formes de violences, de défendre des droits humains et d’œuvrer en faveur de la promotion de la bonne gouvernance.

Pour Me Jacqueline Moudeina qui préside ce regroupement, le lancement était prévu en novembre puis décembre 2021. Mais en raison des difficultés rencontrées, il n’a pas pu avoir lieu à la date prévue. Les derniers évènements survenus à Faya, au Salamat, à Dartama, à Abeché, à Sandana sont venus donner un coup d’accélérateur au projet. “Cette initiative pour mener un combat commun est le fruit d’une observation attentive des dérives sécuritaires caractérisées par une impunité totale d’une catégorie de personnes proches du pouvoir, qui se croit tout permis”, énonce-t-elle.

La coalition contre l’impunité est composée des associations et organisations de la société civile tchadienne suivantes :

Association tchadienne pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme(ATPDH)

Association des Femmes pour le Développement et la Culture de la Paix au Tchad(AFDCPT)

L’Association Jeunesse Anti-Clivage(AJAC)

Droit de l’Homme Sans Frontière(DHSF)

Public Interest Law Center (PILC)

Organisation tchadienne Anti-Corruption(OTAC)

Les membres de la nouvelle coalition exhortent les autres organisations de la societe civile à s’adhérer à cette nouvelle plateforme, pour un combat plus impactant. Des défenseurs des droits de l’homme, des célébrités et des leaders d’opinons peuvent également être des membres d’honneur de la coalition, situe Me Jacqueline Moudeina.

MOUSSA TSCHABALALA, stagiaire