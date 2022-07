Une cinquantaine d’acteurs de la société civile formés sur le processus d’une transition démocratique au Tchad

Le comité de pilotage de la plateforme interconfessionnelle sur l’initiative citoyenne d’appui au processus de transition démocratique au Tchad organise du 4 au 5 juillet au siège de la Conférence épiscopale du Tchad, un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la société civile sur les enjeux du processus de transition au Tchad.

Ils sont une cinquantaine d’acteurs de la société civile et de religieux à prendre part à cet atelier organisé par le Comité de pilotage de la Plateforme interconfessionnelle sur l’initiative citoyenne d’appui au processus de transition avec l’appui du National Democratic Institute (NDI).

Pour le représentant du NDI, Delaville Djimyabaye, la nation travers une période importante de sa vie. D’où la tenue de cet atelier afin que ces acteurs de la société civile soient outillés à défendre les aspirations et les attentes des différentes organisations qu’ils représentent. Il a assuré que son organisation est heureuse de s’associer à la société civile tchadienne pour mieux préparer les citoyens à faire face aux difficultés qui surviendront dans la mise en œuvre de la transition.

Le président du Comité de pilotage de la Plateforme interconfessionnelle sur l’initiative citoyenne d’appui au processus de transition, Alatara Fortunat, a insisté que cet atelier se fixe pour objectif global de contribuer à la réussite du processus de transition démocratique au Tchad à travers une participation efficace et efficiente au dialogue national inclusif et du suivi de la mise en œuvre des recommandations et résolutions.

Alatara Fortunat a exhorté les participants à ce « rendez-vous du donner et du recevoir » au partage d’expérience afin d’en sortir avec des propositions pour la tenue du dialogue national inclusif qui « peine à poser les préalables sincères pour un dialogue inclusif ».