Un voleur tué au marché de Dembé par un militaire

Kader, la vingtaine révolue, vient d’être tué par un militaire dans l’ancien marché de Dembé dans le 7e arrondissement de N’Djamena.

En effet, un cortège de mariage accompagnant un couple était arrivé sur l’avenue du 10 octobre non loin du viaduc de Dembé. Un jeune arrache le téléphone d’une des femmes dans le cortège.

Un jeune à bord d’une moto avec une immatriculation des militaires s’est arrêté et s’est mis à poursuivre le voleur. Arrivé dans l’enceinte du marché de Dembé, il a dégainé son arme et lui a tiré dessus. Une balle au pied gauche et une autre à la poitrine. Le voleur a succombé à ses blessures.

Le corps attend l’arrivée d’un procureur à l’heure où nous écrivons ces lignes. Le militaire, aidé par les passants, a vidé les lieux.