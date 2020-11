Un collectif de politiques, artistes et société civile appelle à la candidature du maréchal Deby pour la présidentielle de 2021

Un collectif composé des hommes politiques, des artistes et des Associations ont lancé, par un point de presse ce mercredi 4 novembre 2020, au centre Almouna un appel solennel au Président Idriss Deby Itno à se présenter pour l’élection présidentielle d’avril 2021.

Cette élection qui est la première depuis l’avènement de la quatrième République, se tiendra dans un contexte particulier marqué par la mise en œuvre, d’une part, des réformes institutionnelles convenues à l’issue du deuxième Forum National Inclusif et la pandémie de la Covid19 qui affecte le monde entier, d’autre part.

Pour le collectif, le président Idriss Deby a, depuis son accession au pouvoir, été l’artisan de plusieurs chantiers qui ont inscrit le Tchad sur le chemin de la stabilité. « Depuis l’année 1990, depuis la tenue de la Conférence Nationale Souveraine qui a débouché sur les premières élections libres et transparentes, les notions de libertés publiques et des droits fondamentaux des citoyens sont devenus des acquis irréversibles pour les Tchadiens. Ainsi, les Tchadiens de tout bord et de tous horizons ont regagné leur pays depuis plus de deux décennies pour répondre à la politique de la main tendue prônée par le Président de la République ».

Et de poursuivre : ‘’Le dialogue interreligieux, le dialogue politique, le dialogue intercommunautaire, l’éducation de base, dialogue constructif, restent la clef de notre unité : l’unité nationale, le vivre-ensemble et le progrès du Tchad sont désormais des réalités construites au prix des durs labeurs et sacrifices. Les Tchadiens dans leur majorité du Nord au Sud, d’Est en Ouest partagent des valeurs communes de la République.’’

« Sous le leadership du Président Idriss Deby Itno, le Tchad s’est hissé en pays respecté et respectable dans le monde avec une diplomatie florissante et dynamique. La voix du Tchad compte dans le concert des Nations en prenant toute sa place légitime dans les organisations régionales et internationales (siège du Conseil de sécurité des Nations-Unies, présidence de la Commission de l’Union Africaine, Secrétariat Général de l’Autorité du Bassin du Niger, participation à des nombreuses opérations de maintien de la paix dans le monde et de lutte contre le terrorisme, etc.…) »

Selon les signataires de cet appel, le président Idriss Deby est le seul aujourd’hui à même de fédérer les Tchadiens et de les conduire vers un avenir meilleur. « Nous, signataires de la présente, lançons un appel solennel au Président IDRISS DEBY ITNO à se présenter pour l’élection présidentielle d’avril 2021 dans le cadre d’une alliance harmonisée et représentative de tous les Tchadiens », soulignent-ils.