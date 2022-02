Un chèque d’un milliard de franc CFA de crédit pour 500 groupes productifs et micro-entrepreneurs de la Tandjilé

Une cérémonie de lancement officiel des activités de renforcement des groupes productifs et micro-entrepreneurs de la Tandjilé a eu lieu ce 27 février 2022 à Laï. C’est la ministre de la Formation professionnelle et des Métiers, Mme Kassiré Isabelle Housna, qui a présidé ladite cérémonie.

Ce crédit octroyé par le gouvernement tchadien avec l’appui de ses partenaires s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement et la réinsertion socio-économique des femmes et des jeunes.

Ils sont au total 500 groupes productifs et micro-entrepreneurs de la province de la Tandjilé à recevoir un chèque d’un milliard de francs CFA de la main de la ministre de la Formation professionnelle.

Souhaitant la bienvenue à l’assistance, le gouverneur de la Tandjilé, Doudlengar Miayo a attiré l’attention des bénéficiaires sur la nécessité de faire un bon usage de ce fonds afin de mériter la confiance que les partenaires ont placé en eux.

Le représentant résident du PNUD, Kamil Kameloudeim, note pour sa part que son institution s’est engagée dans ce projet pour accompagner le gouvernement dans sa lutte contre le chômage et la promotion de l’entrepreneuriat.

Remettant les chèques, le ministre de la Formation professionnelle et des métiers, Mme Kassiré Isabelle Housna, a exhorté toutes les couches socio-professionnelles à accompagner son département dans le développement de la microfinance afin d’offrir à plus de personnes des produits et services financiers pour le développement de leurs activités de production.

Cette activité est financée par le programme d’appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad (PADLFIT). Ceci s’inscrit dans le cadre son projet de la gouvernance locale.