Un atelier pour vulgariser la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale dans le Batha

La délégation provinciale de l’élevage du Batha a organisé ce jeudi 1er avril 2021 un atelier de vulgarisation de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique à l’intention des acteurs de la province. La cérémonie est présidée par le gouverneur de la province du Batha.

Le Tchad regorge d’importantes potentialités de développement agro-sylvo-pastorales et halieutiques qui attendent leur mises en valeur pour contribuer à l’éradication de l’insécurité alimentaire et la pauvreté. C’est dans cette optique que le ministère de l’Élevage, à travers la délégation provinciale de l’élevage du Batha, a initié cet atelier qui vise à contribuer à la création d’un environnement favorable à la réalisation d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable.

Pour le délégué provincial de l’Élevage et de la Production animale du Batha, Dr Mamoudzou Belle Aminou, cet atelier vient à point nommé car selon lui le Batha est une zone agropastorale par excellence.

Ouvrant les travaux, Ahmat Mahamat Karambal, gouverneur de la province du Batha a remercié le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno pour avoir décidé de doter le pays d’une telle loi qui va contribuer à la création d’un environnement favorable à l’écosystème.

Le gouverneur a, par ailleurs, demandé aux participants de mettre en pratique ladite loi et à restituer à ceux qui n’ont pas eu la chance de participer a cet atelier.

Bon à savoir, cet atelier est rendu possible grâce a l’appui financier du programme FIRST de la FAO, l’Union européenne et le programme de renforcement de l’élevage (PREPAS).

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à ATI