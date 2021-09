Un accord sur les opérations de paix signé entre le Tchad et les États-Unis

Dans le cadre de l’Initiative mondiale pour les opérations de paix (GPOI), le Tchad et les États-Unis, ont signé le 31 août, à N’Djaména, un accord.

A travers cet accord, les Etats-Unis entendent :

Renforcer l’autosuffisance du Tchad dans la formation préalable au déploiement pour les missions de maintien de la paix ;

Soutenir le Tchad dans l’amélioration de la préparation opérationnelle pour renforcer les unités dans les opérations de paix ;

Fournir un environnement de formation de haute qualité grâce à l’amélioration des infrastructures du centre de formation de la mission de paix au Tchad ;

Travailler avec le Tchad pour accroître la participation des femmes aux activités de maintien de la paix.

‘‘Nous avons l’intention de fournir la meilleure formation et le meilleur soutien possible, afin de garantir que les soldats et les unités tchadiens soient préparés aux missions de maintien de la paix’’, rassure la chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis au Tchad, Josie Ratcliffe.

A noter que le Tchad et les Etats-Unis collaborent depuis 2017 pour la mise en œuvre du programme GPOI.