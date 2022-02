Tuerie de Sandana : une délégation des Transformateurs sera dépêchée auprès des familles des victimes

Dans un direct fait le 12 février sur Facebook, le leader des Transformateurs, Succès Masra a condamné le drame du village Sandana. Il a annoncé la descente prochaine d’une délégation de son parti pour assister des familles endeuillées.

Le président du parti les Transformateurs a réagi par rapport à la situation qui prévaut à Sandana, village situé dans la province du Moyen-Chari. “Jusqu’à quand?”, lance Dr Succès Masra avant de se lancer dans une série d’interpellations “Allons-nous continuer ainsi nous Tchadiens à assister Sandana, Koumogo, Abéché ?”

Pour le leader des Transformateurs, cet incident n’a rien à voir avec un conflit éleveur-agriculteur. « Il y a un conflit entre la justice et l’injustice tchadienne ». Il l’assimile au port des armes par un groupuscule de personnes. « Les lois de la République interdisent aux civils le port des armes. Mais il y a des quartiers totalement armés et d’autre totalement désarmés. Des provinces et familles totalement armées alors que d’autres sont totalement désarmées », critique Dr Succès Masra.

« La situation à Sandana est un drame que les larmes ne suffisent pas. Qui assure la sécurité des Tchadiens aujourd’hui ? », s’interroge-t-il. Succès Masra annonce qu’une délégation des militants des Transformateurs ira au village Sandana. Elle assistera les familles endeuillées.