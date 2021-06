Transition : ”Tchad d’abord” appelle le CMT à un dialogue inclusif total

La plateforme “le Tchad d’abord” a, à travers un point-presse tenu ce samedi, 19 juin, au Cefod invité le CMT à un dialogue inclusif.

La plateforme “le Tchad d’abord” est une initiative qui a pour but l’acceptation de tous les Tchadiens, promouvoir le vivre-ensemble, la paix et l’unité du pays. “Elle porte une vision articulée de la défense du pays en toute circonstance”, lance son coordonnateur, Mahamat Saleh Moussa.

En cette période cruciale où les filles et les fils du Tchad sont appelés à l’union pour donner une lecture et des suggestions pour un processus inclusif et apaisé, la plateforme dit noter “quelques actes rassurants et des avancées depuis le début de la transition du CMT notamment l’autorisation des manifestations, le paiement des salaires, la mise en place d’un gouvernement d’inclusion, l’octroi d’autorisations de fonctionner aux partis politiques, l’annonce du caractère inclusif du dialogue en vue et la mise en place du Comité ad hoc chargé de la sélection des candidatures, l’esprit d’ouverture et de large concertation, etc.

Néanmoins, il faut relever le défi de la réussite du dialogue national inclusif, la mise en place du Conseil national de transition et l’organisation des élections transparentes et démocratiques, soulève la plateforme.

La plateforme exhorte le CMT d’intensifier et d’élargir les consultations à toutes les sensibilités en prélude au dialogue afin que l’inclusion soit totale, de s’appuyer sur les organisations de la société civile pour se rapprocher davantage de la population afin de permettre à tous les citoyens de cerner les contours de la transition, de s’assurer de la sélection objective des membres du Conseil national de transition et enfin, de privilégier l’intérêt national et être à l’écoute des attentes du peuple dans la définition des priorités.

Tchad d’abord rappelle “qu’aujourd’hui il importe plus que jamais de fédérer les énergies afin d’appuyer le processus en cours dont l’issue déterminera le Tchad de demain (…)”.

BACTAR Frank I.