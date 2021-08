Transition au Tchad : le MDST plaide pour un compromis entre les différents acteurs

Le président du Mouvement pour la démocratie et le social au Tchad (MDST), Mahamat Hamid Dahlob, a tenu un point de presse, le 23 août à la Maison nationale de la femme, à N’Djaména, pour appeler au calme en cette période de transition.

Le président du MDST interpelle le CMT et le gouvernement à assumer leurs responsabilités pendant les 18 mois de la transition. Et cela, dit-il, pour permettre la mise en place d’un Conseil national de transition afin d’avoir un climat apaisé lors du dialogue national. Mahamat Dahlob conjure le Conseil militaire de transition de répondre aux attentes des Tchadiens qui aspirent au vivre ensemble.

Par ailleurs, il ajoute que la réussite de la transition exige de ”nous tous acteurs politiques, organisations de la société civile, autorités traditionnelles et religieuses un dépassement de soi, une hauteur de vue, un sens élevé de responsabilité vis-à vis du peuple qui n’en peut plus d’être désabusé”.

”Nous devrons faire preuve de responsabilité historique en étant guidé par la recherche de l’intérêt supérieur de la nation, car l’Afrique nous observe. Nous devrons montrer aux yeux du monde que nous sommes à mesure de trouver les compromis nécessaires lorsque la survie de la nation est mise en cause. Que nos différences et divergences constituent des atouts et non des obstacles”, invite-t-il.

Pour éviter que le dialogue ne soit un énième rendez-vous manqué, le MDST suggère que ses résolutions revêtent une marque particulière notamment, leurs dimensions exécutoires. ”Elles doivent être intégrées dans le programme politique du prochain président élu avec une obligation d’exécution”, conclut le parti.

Noudjimadji Perline et Noukamna Dayam, stagiaire