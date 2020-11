TIC : l’antenne de l’Enastic d’Amdjarass est inaugurée

Le secrétaire générale de la présidence, Kalzebeu Pahimi Debeut, représentant le chef de l’Etat, a procédé jeudi 19 novembre 2020, à l’ouverture de l’antenne de l’Ecole Supérieure Nationale (Enastic) d’Amdjarass.

L’Enastic ouvre désormais ses portes dans la ville d’Amdjarass. Il s’agit d’une antenne qui va accueillir des étudiants venant de tout le Tchad. L’inauguration de cette école s’est faite en présence des ministres en charge l’Enseignement Supérieur et celui des Télécommunications et de l’Economie Numérique qui assurent la tutelle administrative.

La création de l’Enastic symbolise la volonté des hautes autorités à rattraper le retard accusé en matière de développement des TIC mais aussi à s’insérer de manière harmonieuse dans la société mondiale de l’information et du savoir.

« Cette noble ambition sous-tend le choix stratégique du Gouvernement de développer les infrastructures de transport des communications électroniques et de doter le pays en ressources humaines suffisantes et de qualité dans le domaine des TIC » , souligne le Ministre d’Etat, ministre secrétaire général à la présidence.

Kalzeubé Pahimi Deubet a lancé un appel au corps enseignant pour qu’il donne le meilleur de lui-même. ‘’ Non seulement les étudiants et leurs parents attendent cela de vous, mais plus encore les plus hautes autorités du pays, qui ont tant et tout consacré pour que cette institution voit le jour’’, leur a-t-il lancé.