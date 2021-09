Tête-à-tête entre Mahamat Idriss Deby et l’Émir du Qatar

Le Général Mahamat Idriss Deby Itno, président du Conseil Militaire de Transition en visite au Qatar, a été reçu ce lundi 13 septembre 2021 par l’Emir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, au Palais Royal.

L’Emir du Qatar et le président du Conseil militaire de transition (CMT) ont eu un tête-à-tête de plus d’une heure. Les relations de coopération bilatérale entre N’Djaména et Doha ont constitué l’essentiel des sujets évoqués.

Au cours de cet entretien, selon la présidence du Tchad, les deux hommes ont relevé que le niveau des échanges commerciaux et des investissements entre le Tchad et le Qatar ne reflètent pas la qualité des relations entretenues par les deux pays.

« Mahamat Idriss Deby Itno et Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, ont-ils pris la ferme résolument de donner une nouvelle dimension à la coopération entre le Tchad et le Qatar, en mettant l’accent sur des projets prioritaires », souligne le site de la présidence.

Le président du CMT pour qui le Tchad doit compter sur ses amis dont le Qatar souligne que : « cette visite traduit la ferme volonté du Tchad d’inscrire les relations entre nos deux pays et nos deux peuples, dans une dynamique de rapprochement dans tous les domaines d’intérêt commun »

En outre, une séance de travail élargie aux membres des deux délégations a eu lieu. Notons que le président Mahamat Idriss Deby est accompagné d’une importante délégation composée des membres du gouvernement et de proches collaborateurs.