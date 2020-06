Tchadinfos: Le Talk de ce mardi soir est déprogrammé

Le Talk est un magazine de débat avec avis d’experts sur des questions d’actualité. Les réactions à chaud et les éclairages sur le vif sont les éléments essentiels pour obtenir ce ton différencié dans le traitement de l’information.

L’expertise et l’actualité. Le premier étant rare, la seconde étant volatile, il serait vain de vouloir préparer un tel programme, diffusé en direct, avant les 24 heures qui le précèdent.

Sans nos invités avertis et la saillance de l’information traitée, notre rendez-vous hebdomadaire perdrait de son essence. Voilà pourquoi, faute de ces deux éléments réunis, nous avons décidé de ne pas programmer le Talk ce mardi soir.

Nous souhaitions parler du sujet sensible des équipements médicaux au Tchad et de leur gestion/utilisation durant cette période critique que nous traversons.

En toile de fond de nos échanges il y aurait bien sûr eu les réponses données par le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, aux députés ce lundi 15 juin 2020.

Mais malheureusement et indépendamment de notre volonté, les trois personnes que nous avons invitées n’ont pu répondre favorablement à notre sollicitation pour apporter leurs points de vue et leurs éclairages sur cette question qui touche tous les Tchadiens.

La rédaction de Tchadinfos présente ses excuses aux fidèles internautes du Talk, qui par leurs messages et leur présence lors de nos Facebook Live nous motivent à continuer de travailler pour offrir la plage d’actualité magazine la plus aboutie possible.

En vous remerciant pour votre compréhension, nous vous donnons rendez-vous mardi prochain (23 juin 2020) pour une nouvelle édition du Talk de Tchadinfos.