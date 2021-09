Tchad : Yaya Dillo Djérou fait le bilan de sa tournée au Sud

POLITIQUE – Yaya Dillo Djérou, coordinateur de l’Alliance Front Nouveau pour le Changement (alliance FNC) a animé une conférence de presse ce dimanche 5 septembre. Celle-ci est relative à sa tournée au Sud du pays.

Le but de la mission était de redynamiser les organes de base et de sensibiliser les militants et sympathisants sur le processus de dialogue national en cours.

Le coordinateur de l’Alliance Front Nouveau pour le Changement (FNC) Yaya Dillo Djérou souligne que cette tournée politique, fait du 30 août au 04 septembre 2021, a été conduite par lui-même, accompagné d’une forte délégation du bureau exécutif national.

Pour lui, dans toutes les localités, la délégation a été massivement et chaleureusement accueillie par les militants. La délégation a axé son message sur le dialogue en cours. “La junte au pouvoir duplique les mêmes méthodes que l’ancien régime du président défunt. Elle veut faire diversion en cherchant à gagner du temps et en faisant croire à un dialogue dont les préalables de son organisation sont déjà mal placés“, retrace Yaya Dillo.

Lors de leur tournée, il dit constater “de nombreuses preuves de la mauvaise foi de la junte. Elle a installé des responsables des unités administratives déconcentrées acquises à sa cause qui ont cherché par tous les moyens à faire échouer notre mission. En principe et en vertu de la loi, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et les maires doivent faire preuve d’une stricte neutralité dans les activités politiques et ne doivent pas s’assimiler au MPS. Malheureusement, c’est le cas“, a relevé Yaya Dillo.

Le président de l’Alliance Front Nouveau pour le Changement compte poursuivre sa tournée dans les jours à venir sur toute l’étendue du territoire national.