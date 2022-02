Tchad: Wakit Tama repousse sa marche du 12 février

Pour des raisons de discussions en cours avec le secrétariat général de la présidence du Conseil militaire de transition et la délivrance tardive de l’autorisation, Wakit Tama reporte sa marche prévue pour le 12fevrier au 19 du même mois.

La coalition Wakit Tamma ne marchera pas le 12 février comme prévu. Elle a repoussé sa marche de contestation au 19février prochain. L’annonce a été faite ce jour lors d’une conférence presse.



Ce report s’explique par deux mobiles. “La bonne volonté de poursuivre les échanges en toute sérénité avec le secrétariat général de la présidence du Conseil militaire de transition (CMT) en vue de convenir ensemble des critères d’organisation d’un dialogue national souverain et sincère ». Et la délivrance tardive de l’autorisation par le ministère de la sécurité publique et de l’immigration”, souligne l’un des porte-parole Max Loalngar.



La coordination des actions citoyenne « Wakit Tamma » a indiqué qu’elle prendra attache avec le ministère en charge de la sécurité pour connaître les raisons de cette délivrance tardive de l’autorisation. Elle appelle les militants à sortir le 19février pour exiger le respect de la vie humaine et les liberté fondamentales.