Tchad : Wakit Tamma de nouveau dans la rue le 29 juillet

La coordination des actions citoyennes Wakit Tamma a annoncé ce 27 juillet, une énième marche ’’pacifique’’ le 29 juillet. Elle marchera contre “la confiscation du pouvoir” par le Conseil militaire de transition.

Après avoir reporté sa marche dite ’’pacifique’’ autorisée par le gouvernement le 16 juillet, le mouvement ’Wakit Tamma reprendra la rue. L’annonce a été faite ce jour lors d’une conférence de presse.

Le mouvement marchera contre “la confiscation du pouvoir” par le Conseil militaire de transition (CMT), mais aussi “les violations flagrantes systématiques” des droits et libertés fondamentales et la révision de la Charte de transition. Une protestation’’ est à prendre ou à laisser’’, déclare le coordinateur du mouvement, Max Loalngar.

Les responsables de la coordination des actions citoyennes ont défini trois itinéraires pour le déroulement de la marche. Un groupe partira du terrain Festafrica à Moursal dans le 6ème arrondissement pour atteindre la place de la Nation dans le 2ème arrondissement. Un autre quittera le rond-point Adoum Tchéré vers la place de la Nation et la troisième équipe débutera la marche au rond-point Travaux de Farcha pour la destination commune : place de la Nation. ’’Sur place, il y aura des motions qui seront lues par chacun des groupes’’, a indiqué Max Loalngar.

Relativement à cette marche, la coordination des actions citoyennes Wakit Tamma a envoyé une note le 19 juillet au ministère de la sécurité publique et de l’immigration pour information. Le ministère de son côté n’a pas encore situé sa position. En lien avec la marche, une rencontre entre les responsables du mouvement Wakit Tamma et le ministère de la sécurité publique et de l’immigration est attendue ce jour 27 juillet.

Cette marche marquera la quatrième organisée par Wakit Tamma contre le Conseil militaire de transition (CMT), après celles du 27 avril, 8 mai et 19 mai.