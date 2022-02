Tchad: Wakit Tamma continue par réclamer justice

La coalition Wakit Tamma a repris la rue ce 26 février. Elle a exprimé son ras-le-bol en revendiquant la justice, la révision de la charte de transition et le respect des droits humains.



Drapeaux tchadiens en main et vêtus d’un complet noir… c’est de centaines de jeunes, hommes et femmes abîmés par l’injustice qui sont sortis. Ils continuent mois par mois à réclamer justice, révision de la charte de transition et respect des droits humains depuis la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition (CMT).



Ce 26 février, la grande partie des militants de la coalition Wakit Tamma s’est habillée en noir. Ils ont arpenté la longue distance qui sépare le terrain Festafrica dans le 6e arrondissement et le stade Idriss Mahamat Ouya (IMO). Plusieurs discours ont été fait une fois à l’intérieur de cette structure.



Sous le soleil, un des leaders de Wakit Tamma exprime son ras-le-bol. « Nous ne sommes pas en sécurité. Le pouvoir actuel, c’est-à-dire le Conseil militaire de transition (CMT), sa raison d’être est la sécurité. Malheureusement cette sécurité n’est pas assurée. On pleure nos morts tous les jours. Nos libertés et droits élémentaires ne sont pas respectés. On ne nous écoute pas. Cette marche est une marche de la justice » a t-il lâché.



« Le CMT nous a vendu trois objets: la sécurité, la paix et la justice », réagit l’un des porte-parole de Wakit Tamma, Sitack Yombatinan Béni. Ce leader s’interroge sur la destinée du pays. « Cela fait presque un mois que nous étions allé leur présenter nos conditions, mais jusque là rien. On ne sait pas qui gère ce pays ».



La troisième intervention est celle du professeur et président du parti « les démocrates ». Elle a marqué la foule et a imposée un silence de cimetière. Le Pr Avocksouna Djona a accentué ses propos sur le bilan des conflits qui ont entraîné des conséquences humaines regrettables en 2019. «Quand on a compté, cela fait 139 morts sous nos yeux ».



Pour Max Loanlgar, l’un des porte-parole de la coalition, le mal du Tchad provient des militaires. « De tout ce qui précède nous constatons que l’origine du mal du Tchad est militaire, les conflits intercommunautaires sont activés par les militaires . L’administration doit être démilitarisée afin que les jeunes formés par les écoles nationales puissent servir. Notre branche de salut c’est la contestation humaine. De tout ce qui précède, les constatations sont que le CMT est inapte à assurer la sécurité. Il doit se mettre de côté », pointe-t-il du doigt.





Il faut rappeler qu’en date du 9 février, une délégation de la coalition Wakit Tamma a été reçue à la présidence du Conseil militaire de transition.