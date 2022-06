Tchad : Wakit Tama appelle à la mobilisation le 6 juin

Préoccupé par l’arrestation de six de leurs militants, le mouvement d’opposition Wakit Tama appelle à une mobilisation le 6 juin devant les juridictions du pays.

Le mouvement d’opposition Wakit Tama veut se faire entendre le 6 juin, date prévue pour le jugement de ces militants arrêtés et déférés à la maison d’arrêt.

Dans une communication faite ce 4 juin, l’un des porte-parole, Soumaine a appelé à une mobilisation devant toutes les juridictions du pays. “Nous avons demandé que la population vienne devant tous les palais de justice pour attendre que le verdict tombe. Qu’on sache cela devant chaque palais de justice” a-t-il indiqué.

Une façon pour le mouvement Wakit Tama de marquer sa préoccupation vis-à-vis de la situation de ses membres incarcérés. “Nous n’avons pas demandé que les gens manifestent, ni marchent. Nous avons demandé qu’ils viennent au tribunal et s’asseoir. Si la Police nous disperse, et bien on va se disperser sans opposer une résistance”.

Pour rappel, les six membres de Wakit Tama arrêtés le 14 mai à la suite de la marche contre la politique française au Tchad seront jugés le 6 juin à Moussoro. Dans un rôle établi le 02 juin, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de N’Djamena, Moussa Wadé Djibrine a annoncé qu’ils vont comparaitre à “l’audience foraine des flagrants délits du lundi 06 juin 2022 à Moussoro” pour “attroupement non autorisé, incitation à un attroupement, incendie volontaire, destruction de biens, coups et blessures volontaires et trouble à l’ordre public”.