Tchad vs Soudan : les supporters obligés de suivre le match derrière les murs

Les Sao du Tchad jouent contre le Soudan ce 23 septembre. Le public est empêché de tirer son plaisir de cette rencontre qui n’est d’ailleurs pas une habitude sur la pelouse du stade Idriss Mahamad Ouya.

C’est un match amical qui se joue à huis clos entre les deux équipes nationales de football du Tchad et du Soudan à cause de la Covid-19. A part les jours, les responsables des équipes et quelques supporters reconnus, seuls les journalistes ont accès au stade.

Malgré la diffusion du communiqué interdisant le public l’entrée du stade, les mordus du football ont répondu présents à cette rencontre en masse. Malheureusement ils sont bloqués par les forces devant les entrées.

Ne voulant pas rater l’occasion de faire des commentaires au quartier, certains utilisent les voitures garées à côté du stade pour suivre ce match et d’autres grimpent le mur. “Ange vient on escalade le mur. On ne va pas rentrer sans suivre ce match”, appelle un adolescent. Lequel est visiblement un habitué du stade.

” Des bêtises!” Lance un supporter déçu. Drapeau tchadien autour du corps, Mahamat Ousman monte sur sa moto et rebourse son chemin. ” je rentre”, dit-il à ses amis en arabe local. “On verra comment ça va finir”, lui répond un de ses amis qui manifeste le désir de rester jusqu’à la fin du match.