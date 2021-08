Tchad : voici six choses remarquables pendant la marche de Wakit Tamma

La coordination des actions citoyennes, Wakit Tamma, marche en ce moment contre le Conseil militaire de transition (CMT) et sa gouvernance. Voici six éléments singuliers à retenir lors de cette manifestation.



•Le nombre des manifestants a doublé par rapport à la marche du 29 juillet. Environ 1000 personnes sont sorties pour protester contre le Conseil militaire de transition;



•Des jeunes se sont organisés pour écarter les enfants de cette manifestation ;



•Trois véhicules transportent des matériels de sonorisation pour galvaniser les marcheurs;



•Des organisations internationales sont sur place pour observer la marche;



•Tous les commerces, boutiques, stations et autres bâtiments ont fermé leurs portes le long de l’itinéraire à savoir entre le rond-point Hamama et le palais du 15 janvier ;



•Les forces de l’ordre sont déployées en masse pour encadrer la marche.