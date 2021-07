Tchad : voici les recommandations de l’OF/MPS au CMT

L’Organisation des Femmes du parti Mouvement Patriotique du Salut (OF/MPS), des organisations de la société civile ainsi que la sphère économique, ont fait une marche pacifique ce mardi 27 juillet de la Maison nationale de la Femme jusqu’au Palais du 15 janvier, pour apporter leur soutien au Conseil militaire de transition (CMT).

Ces femmes ont adressé d’abord un message au Conseil Militaire de Transition (CMT) pour ses actions visant à “garantir la quiétude et la paix au Tchad notamment le maintien de la stabilité face aux menaces de déstabilisation externes et l’opération Harmattan qui a permis de relever le niveau de sécurité quotidienne des populations”.

Elles soutiennent également la démarche “démocratique du CMT axée sur l’inclusion, l’ouverture au dialogue et à la réconciliation, l’appel au retour des exilés et la matérialisation des libertés publiques (reconnaissance de certains partis politiques, l’autorisation des marches pacifiques, etc.)”.

D’autres points de leur message sont le renforcement des institutions de l’Etat à travers la restauration de la primature, la création d’un ministère dédié à la réconciliation nationale et au dialogue et la mise en place progressive des organes de la transition. Ainsi que “l’efficacité diplomatique ayant permis au Tchad de conserver son élan de coopération avec les partenaires techniques et financiers et de siéger dans les instances sous régionales, continentales et mondiales de manière active”.

La présidente du comité d’organisation de la marche, Mariam Djimet Ibet dit que malgré le contexte économique difficile, le paiement des salaires est régulier ainsi que l’exonération des droits et taxes à l’importation sur les denrées alimentaires, les matériels agricoles, les fournitures médicales, etc., entrant dans la lutte contre la maladie à Coronavirus. “Nous apportons notre soutien total au CMT dirigé par le Général de Corps d’Armée Mahamat Idriss Deby Itno. Nous sommes confiantes que le PCMT conduira sereinement le Tchad vers les objectifs fixés par la charte de la transition”, déclare-t-elle.

Quelques recommandations des femmes à l’endroit du CMT

-La mise en place d’un processus très inclusif de consultation avec les opérateurs économiques et les services publics ;

– L’application d’une réglementation stricte des prix des denrées alimentaires exonérées des droits et taxes sur les marchés à l’échelle nationale ;

– S’assurer de l’application effective d’exonération des taxes de 30% sur les matériels agricoles ;

– Définir des mesures d’accompagnement afin de soutenir et renforcer la production locale (agropastorale) en vue d’une amélioration durable de la sécurité alimentaire.

Dans le cadre de la réussite de la transition

– Organiser un dialogue national ;

– Organiser les élections présidentielle, législatives et locales libres et transparentes ;

– Impliquer les femmes de manières active dans le processus de la réconciliation et du dialogue national inclusif ;

– Prioriser l’intégration des filles diplômées sans emplois et appuyer les activités génératrices de revenus.