Ahmat Abdoulaye Ogoum a été désigné président de la première séance du Conseil national de transition (CNT).

Ses quatre assistants viennent aussi d’être choisis. Il s’agit de Housna Ouchar Ali, Ahmat Mahamat Assileck, Abdelgader Abdraman Koko et Hamla Douksia Senghor. Ils sont les plus jeunes conseillers et remplissent les fonctions de secrétaires de séance jusqu’à l’élection du nouveau bureau.