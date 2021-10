Tchad : voici les objectifs du pacte social entre le gouvernement et les syndicats

Le Gouvernement de la République du Tchad et les différentes plateformes syndicales ont signé un pacte social pour trois ans. Alors quels sont les objectifs de ce pacte social ?

L’objectif général recherché par le Gouvernement et les organisations syndicales en recourant à la conclusion du présent pacte est de “contribuer à l’instauration et à la consolidation d’un climat social apaisé, propice à l’émergence, notamment à travers une amélioration significative des conditions de travail et de vie des populations en général et des travailleurs en particulier”, peut-on lire dans le document.

Aussi, on peut noter des objectifs qui concernent notamment :