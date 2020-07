Tchad: voici les conditions pour les personnes désirant venir au Tchad en période de Covid-19

D’ici le 1er août, la mesure suspendant les vols passagers à destination du Tchad sera levée. Mais tout passager est tenu de respecter les conditions fixées par le protocole de riposte sanitaire contre la Covid-19.

Ces conditions fixées sont entre autres:

avoir un certificat négatif de la Covid-19, réalisé dans le pays de départ par la technique de biologie moléculaire, datant de 72 heures au maximum à l’arrivée au Tchad;

passer un confinement de sept jours à domicile, en observant les mesures barrières ;

réaliser au septième jour du confinement, un autre test PCR, dans un établissement hospitalier agréé de N’Djaména ;

retirer son passeport à la fin de la semaine de confinement au niveau de la police de l’aéroport, sur présentation du reçu de frais de test susmentionné.

A savoir, le confinement de sept jours et le test prévu à son expiration ne s’appliquent pas aux passagers venant au Tchad pour une durée de moins d’une semaine, mais ils sont tenus de respecter les mesures barrières dans leur ensemble et de fournir des informations utiles sur le lieu de résidence, les numéros de téléphone, e-mails, endroits et personnes à visiter, afin de faciliter l’éventuelle enquête épidémiologique.



Aussi, les ressortissants des pays dont les frontières sont fermées aux tchadiens ne sont pas autorisés à prendre le vol à destination du Tchad. Exception faite aux officiels se rendant au Tchad sur demande ou avec accord du gouvernement.