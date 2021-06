Tchad : voici les cinq cas majeurs d’agression du corps judiciaire

JUSTICE – Le corps judiciaire tchadien a été pendant longtemps victime d’agression. La plupart de cas sont enregistrés sur les lieux de service. Tchadinfos.com liste pour vous cinq fois où le corps judiciaire a été violenté.

Avocat, juge, magistrat, procureur, tout corps judiciaire confondu est souvent victime de violence au Tchad. La plupart des cas sont enregistrés sur les lieux même d’exercice de fonction de ces derniers.

Le plus récent cas est celui de ce 23 juin 2021 où, Ahmat Mahamat Hamba, Procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Oum Hadjer dans la province du Batha, est assassiné par un individu au palais de justice de cette ville,à coup de couteau. Le présumé assassin a été aussitôt abattu par la sécurité.

En 2020, dans le 10ème arrondissement de N’Djamena, un général de corps d’armée a agressé physiquement un magistrat de la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de N’Djamena lors d’une descente sur le terrain dans cet arrondissement pour un constat.

En 2019, c’est l’assassinat du procureur de la ville d’Iriba dans l’Est du pays.

Le 22 mai2018, à Doba, dans le sud du pays, Allarakete Sanengar, président du syndicat des magistrats du Tchad avait dénoncé l’agression d’un avocat et ses clients par des forces de l’ordre. Le gouverneur de la province, étant impliqué, s’est retrouvé en prison avant qu’il ne soit libéré.

Maître Jacqueline Moudeïna, l’une des avocates des victimes de la répression du régime Habré dans les poursuites engagées au Sénégal, en Belgique et au Tchad contre l’ex-dictateur et les membres de la DDS, la Direction de la Documentation et de la Sécurité, a, elle aussi, subi en 2001 une agression. Elle a été sérieusement blessée à la jambe et au pied droits et des éclats de grenade ont dû être extraits de plusieurs parties de son corps.

A chacune de ces agressions, les auteurs ont fait l’objet de poursuite judiciaire mais visiblement, cette pratique ne cesse de se perpétrée. Souvent, les professions libérales judiciaires (avocats, huissiers et notaires) ont, à travers leur syndicat cessé leurs activités pendant des jours voire semaine comme tel en est le cas ce 23 juin 2021.