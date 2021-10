Tchad: voici le programme politique de l’Union pour la refondation du Tchad de Siddick Abdelkerim Haggar

Ce samedi, 23 octobre, marque le lancement officiel des activités du parti Union pour la refondation du Tchad (URT), dirigé par Siddick Abdelkerim Haggar.



Le parti URT a été créé par folio n°473 du ministère de l’Administration du territoire, en date du 13 septembre 2021. C’est un parti d’obédience social- démocrate. Sa devise est : Unité-Justice- Développement.

Dans son intervention, le président national de l’URT, Siddick Abdelkerim Haggar, a donné les raisons ayant conduit à la création de ce parti.” Pour les fondateurs que nous sommes, ce ne sont pas ces supputations qui nous ont conduit à la création de ce parti”, a précisé le président de ce nouveau-né dans le paysage politique.







”C’est le résultat de plusieurs mois de réflexions et d’analyses de la situation sociopolitique du Tchad avec des cadres de très hauts niveaux, des experts, des consultants nationaux, des personnes ressources et des membres de la Diaspora tchadienne”, a fait savoir Siddick Abdelkerim Haggar.

Et d’ajouter, ”de cette analyse, il nous a paru très clairement que les Tchadiens que nous sommes, n’avons pas beaucoup appris de l’histoire, car tous les régimes qui se sont succédé au pouvoir ont répété les mêmes erreurs les uns après les autres. Les mêmes anti-valeurs, tels que le régionalisme, le népotisme, le clanisme, la gabegie, la promotion de l’incompétence, l’injustice sociale, l’impunité, la corruption (… ) érigées en règle de gouvernance empêchant notre pays d’amorcer un développement socioéconomique durable et enviable”.

Le président de l’URT ( au milieu) lors de la cérémonie de lancement du parti



Un programme politique ambitieux

L’URT ambitionne de:

• refonder le Tchad en rompant avec les vieilles méthodes de gouvernance qui ont conduit le pays dans l’impasse actuelle, en prônant le mérite, en instaurant une culture de compétence et d’excellence dans une inclusivité régionale, en luttant contre l’injustice et les inégalités sociales à tous les niveaux ;



• reconstruire une justice impartiale en éliminant l’injustice sociale, l’impunité, la corruption, l’interventionnisme, les trafics d’influence …;



•reconstruire une armée véritablement nationale et républicaine à travers la mise en œuvre intégrale des recommandations des états généraux de l’armée afin de la rendre apolitique, inclusive, performante et représentant la fierté de tous les fils et filles du Tchad ;



-reformer les secteurs sociaux de base (Santé, Education, Eaux, Energie, Infrastructure, Développement rural, Culture Jeunesse et Sports…) afin de lutter efficacement contre la pauvreté et le désoeuvrement de la jeunesse ;



– reformer l’administration pour la rapprocher des populations par la nomination d’administrateurs formés et intègres ;



– organiser les états généraux dans les domaines sociaux de base (santé, éducation, environnement, jeunesse et sport…) afin de produire des politiques pertinentes et réalistes pour relancer ces secteurs vitaux pour le développement.

