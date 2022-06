Tchad : voici le plan du gouvernement pour les “50 000 emplois décents ” pour les jeunes

Le projet « initiative 50 000 décents emplois» dont le lancement officiel est fait ce vendredi, 24 juin, par le président du Conseil militaire de transition, prévoit plusieurs volets dans son exécution. Voici les détails.

La vision de ce projet de création de 50 000 emplois aux jeunes est « d’accompagner la jeunesse à jouer pleinement sa partition à la construction du nouveau Tchad », explique le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Les grands axes de ce projet qui est une réponse “concrète” du gouvernement à la problématique de l’employabilité et de l’accès des jeunes au marché de travail sont : la valorisation de la culture entrepreneuriale des jeunes, le soutien aux initiatives et aux projets de la jeunesse et la mise à disposition des outils et moyens nécessaires pour l’auto-emploi.

Pendant trois ans, 5 000 jeunes (hommes et femmes), âgés de 15 à 35 ans et les organisations des jeunes des 23 provinces du pays bénéficieront des initiatives de renforcement de capacité et d’accès au financement.

Techniquement, ce projet permettra au gouvernement d’appuyer 2 000 jeunes entrepreneurs et de créer 20 000 emplois décents dans les secteurs suivants : agro-sylvo-pastoral, agro-industriel, les Tics et le transport.

Mais aussi d’améliorer l’employabilité et l’insertion professionnelle de 20 000 autres jeunes et femmes, à travers un programme de renforcement des compétences techniques et managériales, conformément aux besoins du marché de travail et mettre en œuvre les actions d’insertion de 10 000 jeunes et femmes.

Il faut savoir que ce projet vient renforcer le recrutement de 5 000 jeunes à la Fonction publique, annoncé par le président du Conseil militaire de transition en décembre 2021 et dont, annonce-t-il, les premiers arrêtés sortiront avant la fin de ce mois.