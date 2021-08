Tchad : voici le code vestimentaire imposé aux membres du gouvernement

La direction générale du protocole d’État a défini les règles vestimentaires des autorités. Le port des babouches et du turban est désormais prohibé lors des cérémonies à la présidence de la République.

Les membres du gouvernement ont dorénavant un code vestimentaire officiel à respecter. La direction générale du protocole d’État a défini les règles vestimentaires que doivent adopter les membres du gouvernement lors du conseil des ministres, du conseil de cabinet, des cérémonies officielles et des audiences.



Il est exigé aux dames les voiles, tailleur sombre (veste et jupe longue). Aussi de grands boubous ou ensemble tailleur pagne (trois pièces) accompagnés des chaussures fermées (avec ou sans talon).



Aux hommes, il est exigé les tenues suivantes : costume sombre et cravate (bleue, rouge ou noire). Ou grand boubou (trois pièces) avec bonnet et chaussures fermées.



Pour les membres du Conseil militaire de transition, il est exigé au corps entier le port de l’uniforme s’ils sont tous conviés à une cérémonie officielle. Le port de turban et des babouches est strictement interdit lors des cérémonies à la Présidence de la République.