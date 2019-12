Tchad : voici combien gagnent les travailleurs à la Présidence de la République

REMUNERATION – Le décret fixant le salaire mensuel et les indemnités des fonctionnaires de la Présidence de la République a été rendu public fin novembre 2019. Voici combien gagnent ces fonctionnaires.

Le secrétaire général, le directeur de cabinet civil, le chef d’Etat-major particulier et leurs adjoints ainsi que le conseiller spécial ont un salaire mensuel de 575 000 FCFA .

A LIRE : DECRET N° 2015/PR/2019 Fixant les rémunérations mensuelles des membres du Cabinet de la Présidence de la République

En sus de leurs salaires de base, les membres du cabinet du chef de l’Etat cités bénéficient des indemnités mensuelles suivantes :

Prime de fonction : 250 000 F

Indemnité d’Eau et Electricité : 200 000 F

Indemnité de logement : 200 000 F

Frais d’Hôtel : 125 000 F

Indemnité de Téléphone : 100 000 F

Frais de Domesticité : 50 000 F

Somme toute, ces fonctionnaires gagnent 1 500 000 FCFA mensuellement.

Le salaire de base du personnel de la Présidence de la République tels que les directeurs de service, les assistants des conseillers, les assistants du SGP, les assistants du directeur de cabinet, les chefs de services dans les directions, les journalistes, les cameraman, les comptables et les secrétaires de direction est entre 200 000 à 300 000. Ils bénéficient aussi des indemnités mensuelles (indemnités de sujétion, d’eau, d’électricité, de logement et de téléphone), 300 000 F pour les directeurs de services, chef de service et les assistants.

Le salaire le plus bas à la Présidence de la République avec tous les avantages compris est de 525 000 FCFA.

Le décret N° 2015/PR/2019 ne donne pas d’information sur le salaire du chef de l’Etat, ni ses avantages.