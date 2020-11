Tchad : voici ce que vous devez savoir du centre multimédia qui est inauguré à Bongor

Un centre multimédia de l’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication sera inauguré ce 05 novembre à Bongor. Il fait partie d’un grand projet placé sous le haut patronage du Président de la République, Idriss Déby Itno. Découvrez en quoi consiste ce projet.

Le projet renferme des grands équipements culturels, les centres multimédias communautaires à Bongor, Doba et Pala. Cette initiative de l’Agence de developpement des technologies de l’information et de la communication (Adetic) a pour objectif de créer une dynamique autour du développement culturel en général et particulierement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (Ntic).

Le centre multimédia de Bongor comprend un grand espace réservé au public, des salles de formations, des salles de formations en informatique, des cybercafés.

Les objectifs du projet

Le centre communautaire multimédia permettra de réduire la fracture numérique dans les villes concernées par ce projet ; d’offrir des emplois directs et indirects aux jeunes à travers le développement de l’économie numérique ; de réduire l’écart et promouvoir l’inclusion numérique entre les provinces et les villes secondaires et tertiaires avec les principales villes du Tchad.

Le projet vise aussi à autonomiser les handicapés physiques en leur offrant plus tard, des ateliers de recharge des batteries, de réparation des terminaux téléphoniques et des cabines téléphoniques autour de chaque centre, d’améliorer l’Indice de Développement des TICs en boostant quelques indicateurs internationaux que l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) utilise pour classer ses pays membres annuellement.

Caracteristiques des infrastructures des centres multimédias

Le centre multimédia de Bongor, comme les autres qui seront inaugurés plus tard, dispose d’une salle informatique (Bongor et Doba) afin de faciliter ou accompagner la formation (fonctionnaires, étudiants, élèves, opérateurs économiques et autres) à l’appropriation des outils informatiques, des applications digitales et matériels du domaine des TIC ; une salle de cybercafé (Bongor et Doba) équipée des ordinateurs Desktop pour permettre aux utilisateurs internet d’en faire usage mais aussi de faciliter la tâche à d’autres publics munis d’appareils personnels pour connexion internet sans fil de pouvoir se connecter.

Il est également prévu une cafétéria aux organisations féminines de la ville ; une salle de réunion d’environ 120 places assises, pour des utilités internes comme externes (location dont les revenus contribueront à la prise en charge du fonctionnement dudit centre) ; des halls administratifs dont un secrétariat pour offrir les saisie, photocopie, plastification, reliure et autres services bureautiques ; une salle de gestion; une salle centrale informatique pour la gestion des flux internes et dépannages informatiques; une source d’énergie hybride (SNE, solaire et un générateur).

L’inauguration sera faite par le ministre des Postes et de l’économie numérique.