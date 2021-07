Tchad: voici ce que propose le Groupe de réflexion et d’action pour l’appel du 1er juin 2021 pour une transition apaisée

Le Groupe de réflexion et d’action pour l’appel du 1er juin 2021, a présenté une feuille de route, ce jeudi, 8 juillet, à la Maison des médias du Tchad. L’objectif de cette feuille de route est d’aboutir à la fin de la transition, à des élections libres, démocratiques et transparentes. En voici les détails.



C’est une feuille de route constituée en trois grands points et qui vise principalement trois cibles notamment le président du Conseil militaire de transition, l’envoyé spécial de l’Union africaine et la Commission d’organisation du dialogue national inclusif et souverain.



Au président du Conseil militaire de transition, les membres du Groupe de réflexion et d’action pour l’appel du 1er juin, formé des anciens ministres de la République et autres personnalités, proposent de prendre quelques actions afin d’apaiser l’atmosphère et de donner l’espoir au processus de dialogue sincère, inclusif et souverain. Ces actions sont:

1)La suspension du processus de mise en place du Conseil national de transition ;

2)La suspension de la mise en place du Comité chargé du dialogue inclusif ;

3)La publication d’un décret portant organisation de la Conférence nationale inclusive et souveraine ;

4)La publication d’un décret portant création de la commission d’organisation de la Conférence nationale inclusive et souveraine, jouissant de l’autonomie et de l’autorité nécessaire ;

5) L’adoption d’un amendement de la Charte actuelle de transition, pour y inclure entre autres une disposition sur l’organisation de la Conférence nationale inclusive et souveraine ;

6) Les négociations du Conseil militaire de transition avec les mouvements politico-militaires pour un cessez-le-feu sur l’ensemble du territoire national, sous le parrainage de la Communauté internationale.

A lire : Tchad : un groupe de réflexion dénonce la façon dont le CMT conduit la transition

Au représentant de l’Union africaine, ils lui proposent de prendre contact avec toutes les forces vives pour dégager des personnalités crédibles et neutres, personnalités indépendantes ou de la société civile, faisant l’objet de consensus par toutes les parties, pour faire partie de la Commission d’organisation de la Conférence nationale inclusive et souveraine.

Pour la réussite de la Conférence nationale inclusive et souveraine, le Groupe de réflexion et d’action pour l’appel du 1er juin 2021, demande à la Commission d’organisation de ladite Conférence de réaliser les activités clés dont voici quelques unes:

1)Mise en place de son bureau et de son organisation ;

2) Identification des forces vives de nation, sans exclusion ;

3) Définition et mise en place des mesures de sécurité des participants, y compris des politico-militaires ;

4) Négociations avec la Communauté internationale pour la désignation d’un facilitateur international, neutre et de grande réputation.