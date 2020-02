Tchad : visite des infrastructures de Bongor par le ministre Doubragne et sa suite

INFRASTRUCTURES – La première étape de la mission préparatoire des ministres dans la ville de Bongor est marquée par la visite de quelques chantiers ce 1er février 2020. Le ministre chef de mission, Issa Doubragne a donné des instructions afin que la prochaine visite du Président de la République dans la ville.

Issa Doubragne, ministre de l’Economie et de la Planification du développement, celui des Infrastructures et de désenclavement et le ministre en charge de l’Elevage ont visité respectivement les chantiers de la gare routière et celui du stade de Bongor. Ils se sont également rendu à la résidence du président de la République et à l’hôtel moderne de Bongor. Enfin, les ministres sont allés voir le site de la pose de la première pierre du pont Yagoua-Bongor.

Hôtel moderne de Bongor

Sur place, le ministre Issa Doubragne a instruit les techniciens de déblayer le terrain et de sécuriser le site. « Nous avons plus que trois semaines, encore moins. Assurez-vous d’enlever les herbes, d’arranger la route et de sécuriser le site. Il faut que le site soit à la hauteur des illustres invités que vous allez accueillir notamment le chef de l’État et son homologue camerounais », instruit le ministre avant d’exiger que le bac soit remis en état pour le début des travaux.

Site de construction du pont Bongor-Yagoua

Le ministre conclut en demandant au gouverneur de mobiliser sa population pour que l’évènement soit à la hauteur des invités que la ville de Bongor va accueillir. Cette visite du site a mis fin au séjour des trois ministres dans la région du Mayo Kebi est.

Après la délégation conduite par Dr Issa Doubragne a atterri à Laï dans la Tandjilé est. Sur place, les ministres se sont livrés aux mêmes séances de visite des chantiers. La piste d’atterrissage et le terrain qui va abriter le marché moderne sont les sites visités. C’est à Laï que le président de la République Idriss Déby Itno va lancer le 28 février 2020 le PADLFIT financé par le PNUD. Actuellement la délégation est en route pour Moundou.