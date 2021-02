Tchad : vers l’acte 2 de ‘’la marche du peuple’’

De l’intérieur de l’ambassade des Etats-Unis où il est toujours reclus avec quelques-uns de ses camarades de lutte, le président du parti Les Transformateurs, Masra Succès que nous avons joint par téléphone hier soir, annonce une seconde marche pour le 13 février.



Le président du parti Les Transformateurs, Dr Masra Succès , annonce une seconde marche dénommée « Acte 2 de la marche du peuple » pour le 13 février. Selon lui, cette seconde marche est envisagée pour exiger la libération de tous ceux qui ont été arrêtés, lors des dernières manifestations du 05 et 06 février. Il affirme ensuite que le gouvernement a déjà été avisé de cette action. “Nous l’avons déjà informé à travers la correspondance de l’acte 1 que nous allons observer une série d’actions qui sont autorisées par la constitution, la Convention des droits de l’Homme et la conscience nationale. C’est pour exiger la justice, l’inclusion et l’alternance”, dit-il.

En rappel, le parti Les Transformations avait organisé, le 6 février une marche dite du peuple. Une manifestation soutenue par des associations de la société civile, des mouvements citoyens ainsi que quelques partis politiques. La police a procédé à plusieurs arrestations. Il y a 14 personnes arrêtées et envoyées à la maison d’arrêt, parmi lesquelles l’activiste Mahamat Nour Ibedou et la trésorière du parti Les Transformateurs, Fatimé Abdelkerim Soumaïla .