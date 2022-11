Tchad: vers la digitalisation de la justice

Le ministère de la justice et des droits humains en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) organisent un atelier de revue du cadre juridique pour la mise en place de l’E-justice au Tchad. Un atelier qui s’est déroulé du 24 au 26 novembre 2022 à Koundoul.

Avec une population de 17.414.717 habitants répartis sur une superficie de 1.284.000 km2, le PNUD trouve que les institutions judiciaires existantes sont insuffisantes pour couvrir des besoins juridiques de tout le peuple tchadien. Pour ce faire, il a juger utile de mettre sur pied l’e-justice pour la digitalisation de la justice pour permettre à la population tchadienne d’accéder à ses droits.



C’est un projet d’appui au renforcement de la chaîne pénale au Tchad. Ces trois (3) jours seront consacrés à l’examen de la maturité du système judiciaire tchadien à l’avènement de l’e-justice qui répondra à l’impératif d’arrimer le processus de digitalisation de la justice sur le plan national.

Selon Mme Binta Sanneh, coordinatrice adjointe de PNUD au Tchad, ces travaux répondront également “ à la nécessité de veiller à la préservation et au renforcement des droits humains notamment ceux en lien avec les droits à la vie privée et à la cybersécurité à toutes les étapes de ce vaste et ambitieux chantier”.

Pour Mme Bourkou Louise Ngaradoumri, Secrétaire d’Etat à la justice et aux droits humains, cette initiative vient à point nommé pour aider en cette période de la numérisation. ” De nos jour, le numérique apparait comme un outil incontournable au service de la justice parce que nous sommes éparpillés… Donc si nous utilisons le numérique nous allons cerner tout le problème et le plutôt que possible”.