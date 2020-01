Tchad : vague de démission au sein de l’UNDR du Mayo-Kebbi ouest

POLITIQUE – Des militants de l’UNDR du Mayo-Kebbi ouest ont fait défection ce samedi 4 janvier pour regagner armes et bagages le rang du RNDT-Le Réveil.

C’est lors d’une cérémonie riche en couleur ce 4 janvier 2020 au siège provincial du parti RNDT-Le Réveil à Pala, chef-lieu du Mayo-kebbi ouest, que des jeunes cadres de l’UNDR ont fait défection pour se rallier au cop blanc. Sous la houlette du Président provincial, plusieurs militants du RNDT, se sont mobilisés pour les accueillir. Ils sont une dizaine des ex-militants de l’UNDR conduits par le vice-président départemental de l’UJR du Mayo-Dallah, Keda André, du président de la commune de Pala Dikla Daniel et de la trésorière régionale Ndomi Séverine. Selon leur porte-parole, “cette décision fait suite à la déception après tant d’années de sacrifice dans le parti”. Keda André a affirmé qu’ils assument librement leur choix, sans contrainte, ni marchandage porté sur le RNDT-Le Réveil pour poursuivre le combat politique. Ils ont exprimé leur disponibilité à œuvrer pour l’atteinte des objectifs du leur nouveau parti.

Dans son discours de circonstance, le président provincial du RNDT-Le Réveil s’est dit comblé et honoré par cette marque de confiance pour son parti. Pour Dikbo Hubert, ce ralliement des militants de l’UNDR, témoigne la grandeur du coq blanc dans le Mayo-Kebbi ouest, jugé crédible au sein de la société. Il a invité les nouveaux militants à faire preuve de courage et d’engagement pour briser certains clivages et barrières afin de faire de la politique un projet de développement, un vrai projet d’union et de rassemblement des filles et fils de la province. Pour lui, cet événement est un signal fort pour l’année 2020 où le RNDT-Le Réveil nourrit de grandes ambitions politiques pour etre le grand gagnant des législatives et communales dans la province. Dikbo Hubert a exhorté tous les nouveaux camarades à faire leur preuve sur le terrain car, dit-il seul le résultat de chacun compte. Il a appelé tous ses militants à la solidarité pour surmonter les défis de l’année 2020 où sont attendues les échéances électorales.