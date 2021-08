Tchad : une vingtaine d’ex-rebelles de l’UFR acceptent de renter au pays

Plusieurs cadres de la rébellion de l’Union des forces pour la résistance (UFR) dirigée par Timan Erdimi décident de rentrer au bercail ce mardi 24 août 2021.

Le retour des membres de l’UFR fait suite à la politique de la main tendue des autorités de la transition en vue du dialogue national inclusif.

Le conseiller politique de l’UFR, Doki Warou interrogé par la radio FM Liberté dit que l’UFR a accepté la main tendue du président du Conseil militaire de transition.

« Nous rentrons chez nous au Tchad parce que dernièrement, le président Mahamat Idriss Deby a encore réitéré son appel pour la paix donc la main tendue a été acceptée. Nous avons décidé maintenant de rentrer », confie-t-il.

Au sujet de garantie de leur sécurité après leur retour au pays, Doki Warou estime qu’ils sont des citoyens qui rentrent dans leur pays et qu’ils sont de bonne foi – ‘’Et je pense que la garantie doit être réciproque entre le gouvernement qui va nous accueillir et nous. Mais de toute façon l’assurance c’est notre terre patrie donc il n’y a pas plus d’assurance que ça ».

Selon le conseiller politique de l’UFR, ils sont un groupe d’une vingtaine de cadres militaires et civils à renter à N’Djamena ce mardi 24 août à 11h.

Rappel

L’Union des forces de la résistance (UFR) est une alliance de huit mouvements rebelles tchadiens fondée en 2009. Les mouvements ont désigné le 24 janvier 2009 Timan Erdimi, neveu du président Idriss Déby, comme président de cette alliance.