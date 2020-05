Tchad : une plainte contre Yaya Dillo Djerou Betchi est déposée

L’ancien ministre et diplomate tchadien, Yaya Dillo Djerou Betchi, fait l’objet d’une plainte pénale pour diffamation et injures à l’endroit de Madame Hinda Deby Itno et la Fondation grand coeur a appris Tchadinfos.

La plainte a été déposée en date du 11 mai 2020, par le collectif d’avocats composés de Me Athanase Mbaigangnon, Me Djimadoum Koumtog et Me Christophe Sangnodji, pour le compte de leurs clients Madame Hinda Deby Itno et la Fondation grand coeur.

L’on se souvient de la sortie virulente de l’ancien ministre et conseiller du chef de l’Etat sur les réseaux sociaux. Dans un direct sur Facebook, il a déploré la gestion de la pandémie du Covid-19 par le gouvernement. Il a indexé la Fondation Grand Cœur qui à son avis serait de trop dans la gestion de cette crise sanitaire. Yaya Dillo avait demandé au chef de l’Etat, Idriss Deby Itno, d’écarter sa femme de cette gestion.

Ce manque de réserve de la part du diplomate lui a valu une suspension de la Cemac (Communauté monétaire et économique de l’Afrique centrale), organe sous-régional pour laquelle il officiait en tant représentant au Tchad. Les motifs de sa suspension sont le manque de neutralité et la violation du droit de réserve.

Pour Yaya Dillo, la première dame, Hinda Deby Itno, à travers sa Fondation « arrache » les prérogatives des institutions étatiques notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la culture etc. « Vous avez suffisamment eu de gloire et d’honneurs en tant que première dame » avait-il lancé à la première dame.

Nous pensions l’affaire éteinte avec sa suspension, mais apparement non. Avec cette plainte, il est clair que le sieur Dillo aura du maille à partir avec la justice tchadienne.