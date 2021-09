Tchad : une ordonnance détache le département d’Emi Koussi du Borkou et le rattache au Tibesti

Par ordonnance No 001 de ce 31 août 2021, le président du Conseil militaire de transition modifie l’ordonnance No 001 du 11 février 2019 portant création des unités administratives et des collectivités autonomes.

Ainsi, le département d’Emi Koussi (chef-lieu Yebibou), précédemment situé dans la province du Borkou est désormais rattaché à celle du Tibesti. De même, la commune de Maro-Ogui, anciennement dans le département de Borkou-Yala (province du Borkou) passe dans le département de Zouar (province du Tibesti).

Il faut rappeler que la décision des autorités tchadiennes de rattacher cette zone du Tibesti au Borkou a mécontenté les ressortissants du Tibesti. Ce qui, ajouté à ce que la population locale a qualifié de tentative du pouvoir de faire main basse sur son or, a conduit à des affrontements entre l’armée et un groupe d’autodéfense de Miski entre fin 2018 et début 2019. Cette ordonnance sonne donc comme une mesure de décrispation quant on sait que le Tibesti est situé à la frontière sud de la Libye, un pays qui abrite des groupes rebelles tchadiens, qualifiés par le pouvoir de terroristes.