Tchad: une opération de salubrité a été lancée à la place de la nation

L’équipe de la Mairie centrale, de l’administration aux agents municipaux et aux sapeurs pompiers ont été mobilisés pour nettoyer la place de la nation ce samedi 11 septembre.

Le constat est amer. Des enfants, des adultes et même des hommes en uniforme étaient retrouvés en train de dormir. Des sachets d’alcool frelaté, des paquets de cigarette, des sachets de tramol, etc, sont visibles à l’oeil nu. Des accessoires sont casés, les écrans géants sont endommagés et transformés en chambre et de toilette. L’incivisme est le seul mot pour qualifier ce désordre à la place de la nation.

Le Maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun relève que le constat est triste lorsque qu’on voit des jolies architectures cassées ou endommagées par des gens. “Les plus hautes autorités du pays ont investi des milliards pour construire la place de nation aux profils de la population mais le constat est amer. Malheureusement aujourd’hui nous remarquons que certaines personnes mal intentionnées ont détruit et plié au vu de tout le monde”, a indiqué le Maire.

“C’est pourquoi comme chaque samedi est dédié pour la salubrité, aujourd’hui nous sommes à la place de la nation pour la rendre propre” souligne-t-il.

Pour le Maire, la place de la nation est le symbole de notre pays. “J’appelle à tous nos concitoyens de changer la mentalité. Les jeunes, les femmes, à différent âge doivent s’approprier de cette joyeuse architecture. Donc nous devrions conseiller à nos enfants qui viennent faire des photos, c’est bien mais dormir, déféquer jusqu’à détruire ce qui est installé dans cet endroit, ce n’est pas normal. La place leur appartient”, conseille-t-il.

En ce qui concerne la sécurité de l’endroit, Ali Haroun dit qu’auparavant il y avait la société de sécurité qui s’en occupait mais à cause de l’argent, elle est partie. “Après les agents municipaux sont venus mais ont rencontré des difficultés avec la population, il y a eu des bagarres. Ensuite la police est venue pour sécuriser également il y a eu le même problème”, relève le Maire.

Après l’opération de nettoyage, le Maire Ali Haroun indique voir avec la police nationale pour mettre un peu de l’ordre.