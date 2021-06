Tchad : une ligue pour promouvoir le bilinguisme dans le Ouaddaï voit le jour

Créée pour faire la promotion du bilinguisme, la ligue des jeunes bilingues du Ouaddai a lancé ses activités à Abéché.

Composé de 18 membres, le bureau exécutif de la ligue pour la promotion du bilinguisme au Ouaddaï a lancé le week-end passé ses activités à Abéché.

Le président du comité d’organisation par ailleurs le chargé des affaires extérieures Ahmat Mahamat wadi a souhaité la bienvenue aux invités avant d’exprimer ses chaleureuses salutations aux hôtes d’avoir sacrifié leur temps pour honorer ce rendez-vous.

Le président de la ligue des jeunes bilingues du Ouaddaï Ibrahim Kabadi d’affirmer que la jeunesse dans chaque nation est le porteur de son drapeau qui est le secret de sa reconnaissance.

C’est dans cette optique qu’un groupe de jeunes bilingues a émergé des chaînes pour créer une ligue dédiée à la promotion du bilinguisme.

Pour lui, cette jeunesse est unie par la pensée et le caractère sacré de l’objectif fixé par cette ligue.

Cependant, cette ligue est l’effort des quelques jeunes jaloux de l’intérêt du pays et de ses valeurs fondatrices, poussée par l’instinct de patriotisme et de loyauté a t-il indiqué.

Par contre, la ligue des jeunes Bilingues du Ouaddaï est loin de toutes les tendances politiques, ethniques et tribales, car elle met sa réponse holistique dans l’ouverture et l’acceptation de l’autre.

En effet, son objectif le plus important est de chercher à propager la stratégie de la politique gouvernementale en matière du bilinguisme ; soutenir et aider les élèves de la section bilingue d’accomplir la mission du bilinguisme ; lutter contre l’analphabétisme ; aider la promotion féminine à la scolarisation et à la promotion du bilinguisme ; propager l’esprit de la solidarité et le vivre ensemble et en fin de créer un centre de formation du genre bilingue et bien d’autres.

Le président de cette ligue, Ibrahim Kabadi demande à tous les citoyens de la province de soutenir cette ligue pour qu’elle puisse accomplir sa mission ainsi qu’en faveur du gouvernement de la République du Tchad de s’occuper et de donner une importance particulière aux jeunes bilingues, mais aussi et surtout au gouvernement de faire du bilinguisme une réalité dans toutes les institutions de l’État.

Le coordinateur du bilinguisme auprès de la délégation de l’éducation provinciale Djamal Ibrahim s’est appesanti sur la question du bilinguisme au Tchad.

Cependant, il a relevé la non application du décret portant l’application du bilinguisme dans l’administration tchadienne.

De plus, l’administration scolaire n’est pas assez dynamique et moins adaptée sur le bilinguisme, ceci est dû par le fait de manque des enseignants et un cadre de réflexion sur cette question.

Il a remercié les membres de cette association et demande aux autorités et les chefs d’établissements de soutenir cette ligue.

Le délégué provincial de l’éducation du Ouaddaï Hissein Brahim Abdoulaye a rappelé l’article 9 de la constitution tchadienne qui dispose, les langues officielles de la République sont l’arabe et le français.

Le savoir d’une langue est une richesse en soi d’où aucune personne ne peut contester la richesse d’apprentissage d’une ou plusieurs langues a-t-il souligné.

Pour lui, l’administration et le gouvernement tchadien sont conscients de la coexistence des deux langues et cela va dans le sens du développement et de la cohabitation.

Il a enfin demandé aux membres de cette association d’être fort et courageux pour la réalisation de leurs objectifs.

Présidant la cérémonie du lancement officiel des activités de cette ligue, le directeur de cabinet du gouvernorat représentant le gouverneur de la province du Ouaddaï Madjiyambaye Djasra a d’abord salué cette initiative républicaine qui va dans le cadre de l’évolution institutionnelle et de la bonne gouvernance.

Rappelant l’histoire, le bilinguisme français-arabe est une réalité incontestable au Tchad, car la majorité des concitoyens parlent couramment l’arabe dialectique à côté du français.

De ce fait, l’officialisation de la langue arabe à côté du français est une évolution logique, sa finalité est le renforcement de l’unité et la recherche de cohésion nationale.

De son avis, cette ligue aura un avenir sans réserve parce qu’il s’agit de la jeunesse et du bilinguisme, car ce dernier pourrait renforcer d’une part la cohésion sociale entre les fils et filles du Tchad et d’autres part rendre fluide, dynamique et efficace l’administration tchadienne.

Le directeur de cabinet du gouvernorat Madjiyambaye Djasra a en fin exhorté aux responsables des établissements publics comme privés d’ouvrir leurs portes à cette ligue afin d’effectuer ses activités d’orientation et de sensibilisation.