Tchad : une initiative citoyenne voit le jour pour accompagner le processus du dialogue national et de la transition

Le Comité consultatif civil de transition a lancé ses activités ce vendredi. C’est par un point de presse fait par le président du comité de pilotage dudit comité, Alatara Fortunat.

Le comité consultatif civil de transition est, selon le président du comité de pilotage, une initiative citoyenne en appui au renforcement du processus de transition démocratique au Tchad mise en place par le comité technique de la Plateforme interconfessionnelle sous l’égide de la Conférence épiscopale du Tchad, de l’Entente des églises et missions évangéliques au Tchad et du Conseil supérieur des affaires islamiques au Tchad.

En effet, rappelle Alatara Fortunat, depuis la mort au combat du président Idriss Déby Itno en avril 2021, « le Tchad a rompu avec la légalité constitutionnelle » et est entré dans une période de transition dirigée par un Conseil militaire de transition (CMT) qui s’est « accaparé de tous les pouvoirs par la dissolution de la constitution et de toutes les institutions de la République. Une charte de transition, indique-t-il, a été promulguée par le CMT mais elle continue à « faire l’objet de forte contestation » par les forces vives de la nation. Alatara Fortunat poursuit que pour sortir de la situation de « rupture de l’ordre constitutionnel », le CMT a pris l’engagement de conduire un processus de transition au cours duquel un dialogue sera organisé à l’effet de créer les conditions de la sauvegarde de la démocratie, de l’état de droit, de la sécurité et de la paix à travers l’organisations d’élections démocratiques, libres et transparentes.

Mais, constate le président du comité de pilotage, depuis une année, « les conditions d’organisation d’un dialogue national inclusif et souverain ne sont pas réunies » et le comité d’organisation « éprouve des difficultés à publier l’agenda et le profil des participants au dialogue… ».

C’est dans ce contexte qu’avec l’appui technique et financier du National democratic institute (NDI, Etats-Unis), la Plateforme interconfessionnelle a mis en place cette plateforme d’organisations de la société civile dédiée au renforcement du processus de transition démocratique. « Cette initiative citoyenne veut apporter sa modeste contribution à la réussite du processus de transition et du dialogue national inclusif et souverain, y compris le suivi de la mise en œuvre des recommandations/résolutions dudit dialogue. Au regard de son positionnement stratégique, sous l’égide de la Plateforme confessionnelle, l’initiative citoyenne, qui est la voix des sans voix, veut aider tous les acteurs engagés dans le processus de transition à œuvrer ensemble pour la réussite de la transition… », affirme Alatara Fortunat.