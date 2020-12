Tchad: une dizaine de pick-up militaires devant le siège des ”Transformateurs”

La police anti-émeute encadre le siège du parti Les Transformateurs. Un déploiement qui annonce une riposte à la marche pacifique dudit parti dénommée” la marche des leaders pour la justice”, prévue ce 23 décembre à 14h30.



Tôt ce matin, des agents du Groupement mobile d’intervention de la police (GMIP) ont pris d’assaut le siège du parti Les Transformateurs. Assis presqu’au sol ou à l’arrière des pick-up, ces policiers sont aux aguets. Dans certains carrefours de N’Djamena, leurs véhicules sont également visibles.



A deux pas du siège du parti, des chansons qui saluent le courage et la bravoure des martyrs sont jouées en fond sonore. L’atmosphère est calme pour l’instant.



En effet, le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra a annoncé il y a quelques jours une marche pacifique. L’objectif de la marche selon le président du parti, Dr Succès Masra, est “d’exiger un dialogue pour un pays plus juste et inclusif”. Pour cette marche, une note a été envoyée au gouvernement pour demander un accompagnement policier. En réponse, le gouvernement a pris une décision interdisant cette marche. Mais le parti tient mordicus.